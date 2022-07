Geen treinen door kapotte spoorbrug op traject Zwolle-Leeuwarden

In Oost-Nederland drinken we straks water uit de IJssel: ‘Voldoende drinkwater is niet vanzelf­spre­kend’

De vraag naar drinkwater blijft alsmaar toenemen terwijl de bestaande waterwinpunten in Oost-Nederland tegen hun grenzen aan lopen. Om toekomstige generaties te bedienen, mikt Vitens ook op duurzame waterwinning uit de IJssel of de Randmeren. ,,Dagelijks voldoende drinkwater uit de kraan is geen vanzelfsprekendheid.’’

23 juli