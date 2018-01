Geen treinen door storm: regionale taxibedrijven profiteren

Video Therapeutisch konijntjes knuffelen in gevaar door kapotte bus stichting

18:14 De vrijwilligers van stichting de Knuffelkonijntjes in Zwolle zitten met de handen in het haar. De bus waarmee ze de konijnen vervoeren naar verpleeghuizen en naar terminaal zieke kinderen is kapot en niet meer te repareren. Een ramp, zeggen initiatiefnemer René te Wierik en vrijwilligster Josanne Donker. ,,Want het geld om een nieuwe te kopen is er niet. We hopen op donaties, anders is het einde oefening voor de stichting'', zegt Te Wierik.