Geen treinen: Go Ahead Eagles-bus dwars door Zwolle

Het feit dat er in Zwolle door werkzaamheden geen treinen rijden leidde vanochtend tot een bijzonder tafereel: De supportersbus van Go Ahead Eagles vertrok aan de Koggelaan. Het geeft aan dat er overal bussen ingehuurd om aan de grote vraag te kunnen voldoen.

Sinds anderhalf jaar heeft Ensink Personenvervoer een speciale bus voor de supportersvereniging van Go Ahead Eagles. ,,We rijden de supporters al langer naar uitwedstrijden'', geeft een woordvoerster van het bedrijf uit Olst aan. ,,Op een gegeven moment kwam het verzoek of de bus een herkenbaarder uiterlijk kon krijgen. Daar hebben we graag aan meegewerkt.''

En dus zijn de kleuren rood en geel prominent aanwezig. De skyline van Deventer loopt langs de zijkant, met de Lebuinuskerk over het raam. Binnen heeft het zeil in het gangpad het motief van een grasmat. Niet verwonderlijk dat ze bij Ensink maar wat trots zijn op de bus. ,,Er zijn ook best veel klanten die speciaal naar deze bus vragen. Bij schoolreisjes wordt hij ook vaak gebruikt en dat vinden de kinderen dan best bijzonder.''

Rottend fruit

Andersom, klanten die bus uitdrukkelijk niet willen, hebben ze in Olst nog niet meegemaakt. ,,Al kan ik me best voorstellen dat het voor sommige gezelschappen wat gevoelig ligt.'' In Zwolle weten de mensen er prima mee om te gaan. Niemand die expres wat rottend fruit onder de stoelen ligt. ,,We hebben geen klachten van onze chauffeurs gekregen. Uiteindelijk is het vooral van belang dat de bus je naar de juiste bestemming brengt.''