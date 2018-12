Geen treinen tussen Lelystad en Zwolle

video Ali B. wil Zwollenaar Wytse (25) bij The Voice

15 december De 25-jarige Wytse Visser uit Zwolle is een ronde verder bij het populaire tv-programma The Voice of Holland op RTL4. Hij maakte tijdens de uitzending van vrijdagavond indruk op jurylid Ali B. en mocht daarom bij hem in het team.