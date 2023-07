Geen treinen tussen Meppel en Zwolle, verhitte reizigers urenlang zonder vervoer

Bevlogen Maarten Schrooten wordt nieuwe directeur van stichting Voor Elkaar Zwolle

De Stichting Voor Elkaar Zwolle heeft een nieuwe directeur. Maarten Schrooten neemt sinds deze week de taken over van Martin Suithoff. Schrooten is al sinds 2021 betrokken als teamleider binnen de stichting en daarvoor ook als vrijwilliger bij het project SchuldHulpMaatje.