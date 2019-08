Geen treinen tussen Olst en Zwolle

Hengel­sport­ver­e­ni­ging Zwolle wil diepere Dobbevij­ver om nieuw visdrama te voorkomen

30 juli Als het vriest is het ideaal: hij is snel dicht en mocht je toch door het ijs zakken, dan sta je er hooguit tot je middel in. Maar in hete zomers kan de ondiepe Dobbe-vijver in de Aa-landen in Zwolle een helse plek voor de vissen zijn. Afgelopen weekeinde steeg de watertemperatuur naar ruim 28 graden.