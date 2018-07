Geen treinen tussen Zwolle en Amersfoort in weekend 11 augustus

video Drumschool past perfect in 'R10 nieuwe stijl'

9:30 Nu is het nog een kale lege ruimte maar Tim van Wijk ziet al helemaal voor zich hoe zijn leerlingen zich straks gaan uitleven op het drumstel, zonder dat iemand er last van heeft. Hij is een van de huurders van het 'nieuwe' R10. De voormalige cultuurwerkplaats wordt op dit moment opgeknapt voor ondernemers uit met name de muziekbranche.