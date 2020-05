Geen treinen tussen Zwolle en Deventer na aanrijding

Een loopbrug van 24 miljoen over het spoor in Zwolle (of toch ook nog ruimte voor fietsers?)

19 mei Fysiek hangt-ie nog niet op zijn plek, maar de loopbrug over het spoor bij het station van Zwolle zweeft al wel jaren boven de markt. En net op het moment dat wethouder Ed Anker een volgende stap wil zetten in het miljoenenproject, fluit ‘zijn’ ChristenUnie hem terug. ,,Maak de passerelle ook geschikt voor fietsverkeer, dat is onze nadrukkelijke wens.’’