Geen treinen tussen Zwolle en Deventer tot 21.30 uur na aanrijding

Video Bakfiets­zan­ger Jillesz vermaakt wachtende oliebollen­eters in Zwolle

Zanger Jillesz uit Zwolle zingt tegenwoordig op een bakfiets. Want, zegt hij: ,,Op straat is nog de enige mogelijkheid nu de café’s gesloten zijn.’’ Op oudjaarsdag fietst hij over de Blijmarkt om hongerige mensen te vermaken die in de rij staan voor een oliebol.

31 december