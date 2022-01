Geen treinen tussen Zwolle en Deventer tot 22.15 uur na aanrijding

De 22 van 2022 Benader­baar, vriende­lijk, maar hij kan boos zijn: zo gaat regionale politie­baas Oscar Dros naar ‘landelijk’

Hij moet nog even de altijd woelige jaarwisseling door in zijn enorme werkgebied: heel Overijssel en heel Gelderland. Oscar Dros is nu nog baas in de politieregio Oost-Nederland, maar op 1 februari gaat hij leiding geven aan de Landelijke Eenheid van de politie.

14:50