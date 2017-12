Geen treinen tussen Zwolle en Meppel door aanrijding met auto

Miljoenen kilo's zout gestrooid in Gelderland en Overijssel

14:53 Provincies strooien vandaag miljoenen kilo’s zout tegen de gladheid. In Gelderland is de afgelopen drie dagen 3 miljoen kilo pekel op provinciale wegen neergelegd. Maar wees gerust, stellen Gelderland en Overijssel: er is nog genoeg strooizout over.