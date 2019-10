Geen treinen tussen Zwolle en Olst na aanrijding; NS zet bussen in

Update & video Medewerker (51) Dinoland Zwolle gewond door steekvlam; park korte tijd ontruimd

24 oktober Themapark Dinoland in Zwolle is vanmiddag korte tijd ontruimd geweest na een brand op het terrein. Een patatwagen in het park vatte vlam. Een medewerker van het park is met brandwonden afgevoerd naar het ziekenhuis.