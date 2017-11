Geen treinen tussen Zwolle en Raalte

Begrip langs de lijn voor rookverbod bij sportvelden

11 november Supporters langs de lijn zien wel iets in de gemeentelijke plannen voor een rookverbod bij sportvelden en in speeltuinen. De gemeenteraad vroeg wethouder Anker vrijdag hier met sportclubs over in gesprek te gaan. ,,Roken langs de lijn geeft kinderen het slechte voorbeeld.’’