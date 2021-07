Geen treinen van en naar Zwolle: dit is waarom je nog even drie weken moet doorbijten

Raakt landelijke crisis binnen het CDA ook het Oosten? ‘Commissie Spies moet vinger op zere plek leggen’

2 juli Lokale politici zouden zich door de landelijke miskleunen schamen nog CDA-lid te zijn. Campagnejasjes zouden liggen te verstoffen in de kast. Eddy van Hijum, gedeputeerde in Overijssel en prominent lid, noemt het zelfs erop of eronder voor het CDA. Is er een scheuring aanstaande door de crisis in de partij?