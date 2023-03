Geen treinverkeer rond Zwolle, Deventer en Hengelo door systeemstoring

De storing duurt tenminste nog tot 12:30 uur. De NS is aan het uitzoeken wat de precieze oorzaak van de storing is. In de tussentijd geldt een aangepaste dienstregeling.

Staking regionale vervoerders

De regionale vervoerders in met name het oosten van het land rijden vandaag sowieso al niet vanwege een aangekondigde stakingsdag. Het gevolg is dat het treinverkeer in een groot deel van het land piepend en krakend tot stilstand is gekomen. De automobilist is overigens niet veel beter af, want het is de drukste ochtendspits van het jaar.