Geen treinverkeer tussen Kampen en Zwolle

Commotie over vlog Bellinga’s na wijnproeve­rij met hele gezin: ‘Zijn deze kinderen niet dronken?’

Volgens het tv-programma Shownieuws is commotie ontstaan over een video van de populaire vlogfamilie Bellinga. Het gezin, dat jarenlang in Zwolle woonde, deed op vakantie in Duitsland een wijnproeverij met de hele familie. ,,Dit is echt het voorbeeld van hoe het niet moet”, vindt Vanessa van Cartier.

4 augustus