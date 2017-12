Geen treinverkeer tussen Zwolle en Olst door aanrijding

Zwolse fotografen leggen Serious Request van A tot Z vast

24 december Heb je de afgelopen week de live-uitzending van 3FM Serious Request (SR) gevolgd? Dan is de kans groot dat je de Zwolse fotografen Raymond van Olphen en Ferdy Damman door het beeld hebt zien schuiven. De mannen hadden namelijk de taak om Serious Request op beeld vast te leggen. Om beurten bivakkeerden de Zwollenaren in het Glazen Huis.