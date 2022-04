Geen vrouw op de kansel: besluit kerksynode ‘teleurstellend’ voor CGK Zwolle

In 2021 hebben 5000 leden van de CGK in Zwolle een brief over de rol van de vrouw in de kerk gekregen. Vrouwen mogen officieel geen bestuurlijke functies vervullen, maar de praktijk is in Zwolle anders. Iets waar de CGK- kerkgenootschappen in andere dorpen en steden vragen bij hebben.

Domper

Deze week is een deel van de synode belegd over de vraag of vrouwen een bestuurlijke taak mogen vervullen. Nu het antwoord daarop ‘nee’ is, is dat een domper voor het progressieve Zwolle. Freek Nabers, scriba binnen de CGK in Zwolle, zegt over de uitspraak: ,,Voor ons is dit allemaal nieuw. Het enige wat ik hierover kan zeggen, is dat we teleurgesteld zijn in wat er nu uit de synode is gekomen. We zullen de verdere besluitvorming afwachten en ook binnen ons eigen bestuur gaan we het hier nog over hebben.”