Geen watersportwinkel meer in Zwolle? Onzin!

Tijdelijk museum over kernoorlog op Bevrij­dings­fes­ti­val in Zwolle

7:45 Gaat de bom nog vallen? 't Is misschien niet het eerste waar je aan denkt bij Bevrijdingsfestival Overijssel, maar die vraag wordt zaterdag 5 mei toch echt gesteld aan bezoekers. Kunstruimte Het Langhuis richt op het festivalterrein in Zwolle een speciaal pop up-museum in over de dreiging van een kernoorlog.