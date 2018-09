Geen winst bij The Voice Senior voor Henk en Mick uit Zwolle

Winnen Henk en Mick uit Zwolle vandaag The Voice Senior?

11:21 Het belooft een spannende dag te worden voor Mick Woearbanaran en Henk Klompenmaker uit Zwolle. Het duo staat in de finale van The Voice Senior, die vanavond wordt uitgezonden op RTL 4. De opnames zijn al achter de rug, maar vanavond is de kijker nog aan zet. In RTL Late Night met Twan Huys wordt vervolgens de winnaar bekend.