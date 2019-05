Geflitst! Zo vaak werden snelheidsboetes binnen de bebouwde kom van jouw gemeente uitgedeeld

kaartHet afgelopen jaar zijn in het verspreidingsgebied van de Stentor 69.482 meer boetes voor snelheidsovertredingen binnen de bebouwde kom uitgeschreven dan in 2017. De teller eindigde vorig jaar op 225.967 bekeuringen, dat is 44,4 procent meer dan het jaar ervoor. Toen werden er 156.485 boetes voor hardrijders binnen de bebouwde kom uitgedeeld.

De gemeente Zwolle is wederom koploper in Oost-Nederland als het gaat om het aantal uitgeschreven verkeersboetes voor snelheidsovertredingen binnen de bebouwde kom. In de Overijsselse hoofdstad werden afgelopen jaar 56.473 snelheidsboetes uitgeschreven. Dit was goed voor ruim 3,2 miljoen euro dat rechtstreeks de schatkist van het Rijk instroomt, blijkt uit cijfers van het Centraal Justitieel Incassobureau.

De gemeente Zwolle was een jaar eerder ook al koploper in boetes binnen de bebouwde komen. In 2017 werden 52.974 boetes uitgedeeld, goed voor een boetebedrag van in totaal bijna 3,0 miljoen euro. Verrassend zijn de resultaten uit de Overijsselse hoofdstad niet. Zwolle heeft met achttien flitspalen immers de meeste flitspalen van Overijssel.

Explosieve groei in Deventer

Opvallend zijn de uitkomsten in de gemeente Deventer. Daar steeg het aantal boetes in een jaar tijd explosief. In de Hanzestad werden afgelopen jaar drieënhalf keer zoveel boetes voor snelheidsovertredingen tot maximaal 10 kilometer per uur uitgeschreven in vergelijking tot het jaar ervoor. Het boeteaantal ging van 4.839 naar 16.835. In de categorie snelheidsovertredingen tussen de 10 en 30 kilometer per uur werden tweeënhalf keer zoveel bekeuringen uitgeschreven, van 2.045 naar 5.208. Daarnaast was er ook een verdubbeling van het aantal boetes voor snelheidsovertredingen van meer dan 30 kilometer per uur. Dit aantal ging van 83 boetes naar 177 uitgeschreven prenten. Een oorzaak van de explosieve stijging zijn flitspalen aan de Hanzeweg en Amstellaan. De flitspalen aan deze twee wegen werden in mei 2018 geplaatst en leverden al meer dan 8000 boetes op in de eerste vier maanden.

Door de explosieve groei van het aantal snelheidsboetes binnen Deventer werd vorig jaar 1.372.448 euro opgehaald voor de schatkist. Een jaar eerder werd binnen Deventer nog voor 508.782 euro aan boetes uitgeschreven.

Lelystad

In Lelystad verviervoudigde het aantal verkeersboetes, dit komt met name door een toename in het aantal kleine snelheidsovertredingen. Uit de cijfers van het Centraal Justitieel Incassobureau blijkt dat er in 2017 geen verkeersboetes voor overtredingen onder de 10 kilometer per uur binnen de bebouwde kom werden uitgeschreven. Een jaar later lag dit aantal op 2.823 boetes. Mogelijk komt de stijging door de flitscontroles op de Westerdreef. Flitsmeister publiceerde aan het begin van dit jaar een top 10 met wegen en plekken waar afgelopen jaar vaak een mobiele flitser stond. De Westerdreef eindigde op de tiende plaats in dit lijstje.

Afname

In de gemeenten Rijssen-Holten en Hellendoorn nam het aantal snelheidsboetes binnen de bebouwde kom relatief gezien sterk af. Waar beide gemeenten in 2017 nog ruim boven de 3.500 boetes zaten kelderde dit in beide gemeenten naar ruim 1.300 boetes. Daarnaast valt op dat snelheidsduivels binnen de bebouwde kom in de gemeenten Hattem en Heerde helemaal niet werden beboet.

Bekijk hier het aantal snelheidsovertredingen binnen de bebouwde kom in jouw gemeente binnen het verspreidingsgebied van de Stentor.