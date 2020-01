Geflopte PEC-spits Scamacca kost een jaar later ineens 25 miljoen euro

Video & Poll Brugge beveelt Zwolle drones in plaats van vuurwerk aan, ook na mislukte show

11:30 Het CDA in Zwolle ziet liever drones dan knallende vuurpijlen boven Zwolle tijdens de jaarwisseling in 2020. Brugge was de eerste Belgische stad die het vuurwerk in de ban deed en het jaar inluidde met een droneshow. Alhoewel die droneshow de mist in ging, beveelt burgemeester Dirk De fauw van Brugge toch zo’n show aan. ,,Het is het vuurwerk van de 21ste eeuw.’’