Geheim advies leidde tot sluiting café Bruut in Zwolle

Grote politieac­tie bij Deltion College Zwolle na dreigtweet, scholier meegenomen

13:42 Rond het Deltion College in Zwolle was dinsdagmorgen veel politie op de been. Er was extra surveillance vanwege een dreigtweet. De politie meldt nu dat een jongeman is meegenomen naar het bureau in verband met een mogelijke dreiging op social media.