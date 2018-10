'Geheime kunstschat' Zwolle moet zichtbaar worden

Al jaren ligt de collectie grotendeels te verstoffen in een depot. Tijd om er met de stofkam doorheen te gaan en dat wat de moeite waard is te laten zien aan het publiek, zegt wethouder Monique Schuttenbeld. ,,Bijvoorbeeld met exposities in scholen, wijkcentra, verzorgingscentra of leegstaande panden in de binnenstad. Zwollenaren moeten kunnen meegenieten van deze verborgen schat.''