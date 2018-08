Geitenbeurs in Zwolle: de 'armeluiskoe' is helemaal hot

Overname Waanders moet leiden tot nieuwe keten van boekhan­dels

8:30 Boekhandel Waanders in de Broeren krijgt in de toekomst zustervestigingen in de regio. De Zwolse boekenwinkel is verkocht aan Van der Velde Boeken, maar houdt zijn naam. De Broerenkerk blijft in handen van Wim Waanders. De 74-jarige ondernemer neemt met de verkoop na ruim vijftig jaar afscheid van het boekenvak.