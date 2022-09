Gek of goed idee? Huizen op nieuwe brug over IJssel bij Zwolle: ‘Voor heel Nederland interessant’

Waarom is de Pride in Zwolle zo belangrijk? ‘Niemand zou in angst moeten leven’

De Pride barstte dit weekend los in Zwolle. Met een stilettorun, een informatiemarkt en een parade. Het evenement is terug van weggeweest, en daar zijn veel mensen blij om. Waarom is de Pride in Zwolle zo belangrijk? ,,Maak ruimte voor elkaar.’’

28 augustus