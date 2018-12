Gekapseisde Zwolse roeisters: ‘We zagen ineens een enorme wand opdoemen’

De roeisters van de ‘boord-4-boot’ roeiden zaterdag op het Zwarte Water bij Hasselt. Omdat zo'n boot geen stuurman heeft moet de boegroeier af en toe omkijken of het vaarwater nog vrij is. ,,We hebben al een paar keer bij elkaar gezeten en elkaar gevraagd ‘hoe kon dit nou gebeuren'?” De boot zat net in een bocht bij Hasselt, vertelt De Kleine. ,,Er lagen daar heel veel schepen aangemeerd. Die hebben we wel gezien. Dit schip was blauw, maar in onze ogen een beetje grijs. We denken dat het ongeveer dezelfde kleur was als het water. Daardoor hebben we volgens mij te laat gezien dat dit schip in beweging was.”