‘Gekkenhuis’ bij teststraat in Zwolle: vakantiegangers nemen het zekere voor het onzekere

Als ze eenmaal uitgestapt zijn en naar de vestiging van Spoedtest.nl in Zwolle lopen, komt er toch een hele kleine kink in de vakantievoorbereidingen: ,,Wat een wachtrij! Hier had ik niet op gerekend.” Maar de Zwollenaar is niet van plan in de stress te raken. ,,Dan maar even wachten, het is niet anders.”