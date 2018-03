Gekozen VVD'er René de Heer wordt geen raadslid in Zwolle

De Heer is trots op en beduusd over het aantal stemmen dat hij bij de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag gekregen heeft. De VVD'er klimt daardoor van plek 10 naar 3, goed voor één van de 5 raadszetels die de liberalen in handen hebben. ,,Ik doe het niet. Vanaf het begin was helder dat ik wethouderskandidaat ben. Ik denk dat mensen op me gestemd hebben, omdat ik wethouder ben. Ze waarderen de manier waarop ik dat doe. Je moet de fractie gunnen met een team te werken dat vier jaar lang kan blijven zitten." Die garantie kan en wil De Heer niet geven. Als de VVD niet opnieuw coalitiepartij wordt, dan ligt zijn toekomst buiten Zwolle, zegt de huidige wethouder. ,,Dan ga ik om me heen kijken en andere dingen doen."