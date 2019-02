Geld The Young Ones blijft behouden voor jeugdtheater

Het behouden van een creatieve broedplaats voor jongeren in Zwolle is weer een stapje dichterbij gekomen. Een motie van de Overijsselse SP en PvdA voor het behoud van de provinciale subsidie van The Young Ones is woensdagavond aangenomen. Hierdoor is het geld, jaarlijks 50.000 euro, voor de komende twee jaar gereserveerd voor soortgelijke initiatieven.

Doorstart

Met de provinciale subsidie is de kans op een doorstart en het behouden van de creatieve broedplaats op de Grote Voort een stuk kansrijker. Binnenkort volgt ook in de Zwolse gemeenteraad een motie om de gemeentelijke subsidie van The Young Ones (jaarlijks 50.000 euro) te reserveren. Ondertussen wordt er niet stilgezeten in Zwolle. Zowel de gemeente als tijdelijk zakelijk leider Niek van der Sprong van The Young Ones en de Creatieve Coöperatie, beheerder van de werkplaats, zijn druk op zoek naar manieren om jeugdtheater in Zwolle te behouden.

Interesse

Theatergroep The Young Ones maakte in januari bekend na tien jaar te stoppen. Aan de voorstellingen deden door de jaren heen honderden jongeren mee. Financiële problemen en gebrek aan goede huisvesting maakten dat artistiek leider Jeroen Kriek de handdoek in de ring gooide. ,,The Young Ones stopt, maar nieuwe initiatieven ‘in de geest van’ zijn goed mogelijk”, zegt Van der Sprong. Er worden gesprekken gevoerd met meerdere partijen die geïnteresseerd zijn in de theaterwerkplaats. ,,Waaronder met jonge regisseur Jordi Kwakkel, ArtEZ en Van der Capellen Scholengemeenschap.”

Andere naam, zelfde gedachtegoed

De gesprekken met geïnteresseerden voor het voortzetten van jeugdtheater bevinden zich nog in een verkennende fase, legt relatiemanager Annemarie van der Zwan van de Creatieve Coöperatie (CC) uit. De CC is beheerder van de creatieve werkplaats op de Grote Voort. ,,Wij doen er alles aan om de theaterwerkplaats te behouden. Een ontwikkelplaats voor jong talent en voor bestaande ondernemers in de creatieve industrie is van belang voor een stad als Zwolle. Per 1 mei gaat The Young Ones eruit. Dan is het beschikbaar voor andere creatieve partijen. Vooralsnog denken wij dat er diverse partijen gebruik zullen maken van de theaterwerkplaats, zij kunnen zich bij ons kenbaar maken.”

Volgens Van der Sprong is ook een doorstart vanuit The Young Ones zelf een optie. ,,Er zijn heel veel jongeren die verder willen. The Young Ones is gebonden aan artistiek leider Jeroen Kriek, dat is voorbij. Maar ik kan mij wel voorstellen dat jongeren die zich op een bepaald moment hebben verbonden aan The Young Ones verder willen onder een andere naam maar met hetzelfde gedachtegoed.”

Politieke steun