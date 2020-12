Geld voor laadpaalproject in nieuwbouw Zwolle: ‘We zijn aan het versnellen’

Kamps doet recht Tweetal na kladden met graffiti in Zwolle: ‘Van bier krijg je soms domme ideeën’

12:00 Ronald Kamps schrijft dagelijks over een rechtszaak uit de regio. Niet alleen over de opgelegde straf, ook over het verhaal erachter. De zaak van vandaag gaat over graffiti spuiten op zes objecten.