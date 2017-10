Geld voor overdekt skatepark in Zwolle

Wijthmenaar Julian naar World Skills in Abu Dhabi

6:00 Julian van Lohuizen uit Wijthmen mag naar World Skills 2017 in Abu Dhabi. Volgende week stapt hij het vliegtuig in om de uitdaging aan te gaan. In de categorie Sanitaire- en verwarmingstechniek gaat hij het opnemen tegen deelnemers uit alle hoeken van de wereld.