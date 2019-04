Geld voor Zwols kattencafé bijna bij elkaar, nu nog een pand

,,We krijgen alleen maar positieve reacties. Dat sterkt je in het gevoel dat je met iets bezig bent waar mensen op zitten te wachten."

Schat maakte in januari haar plan voor Skatjes wereldkundig. Ze vond het hoog tijd dat ook Zwolle een horecagelegenheid krijgt waar een kat op je schoot kan springen als je er komt voor koffie, thee, gebak of lunch. Als het aan haar ligt komen er een stuk of acht katten te wonen in het café waar ook de hele inrichting - van het servies tot de stoelpoten, de lampenkappen en het behang - met katten te maken heeft. Inmiddels vormt ze een duo met grafisch vormgeefster Hedwig Strikkers. ,,Zij nam contact met mij op en we trekken nu samen op. Het leuke is dat zij in Japan is geweest en daar ook veel kattencafés heeft bezocht."

Volledig scherm Corinna Schat (rechts) en Hedwig Strikkers op 'werkbezoek' in het kattencafé in Groningen. © eigen foto

De crowdfundingsactie loopt deze week af. ,,We hebben nu 266 donateurs, daar zitten natuurlijk veel bekenden en familieleden bij maar ook veel mensen die ik helemaal niet ken. En we krijgen ontzettend leuke reacties. Mensen komen met tips en ideeën en er is ook al een aanbod om onze website gratis te bouwen.” Ze hoopt dat het streefbedrag van 20.000 euro deze week alsnog gehaald wordt. Als dat niet gebeurt moet Schat een alternatief plan voorleggen aan de mensen die al geld toegezegd hadden. Stemmen ze daar mee in, dan blijft hun donatie staan.

Quote Deze week begin ik als vrijwilli­ger bij het asiel Corinna Schat, Kattencafé Skatjes