Geldautomaten buiten gebruik door personeelstekort leverancier Brink’s

Fietsers­bond Zwolle heeft twijfels over wedstrijd People for Bikes: ‘Geen beoordelin­gen van echte fietsers’

4 oktober De Fietsersbond Zwolle is verrast over de nummer-één-notering in de wedstrijd van People for Bikes. De stad werd door hen uitgeroepen tot Beste Fietsstad ter Wereld. ,,Ik kan me niet herinneren hier ooit een bijdrage aan te hebben geleverd.’’