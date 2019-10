Gelderlanders bij bloeddrukmeting vaker ‘in het rood’ dan Overijsselaars

In Flevoland zijn dit jaar 3400 metingen bij regionale bloeddrukmeetpunten uitgevoerd. Het is hier niet gelukt tot een goed totaalbeeld van de uitkomsten te komen, aldus huisarts David Smeekes van de Hartstichting. Mogelijk zijn hier de instructies niet duidelijk genoeg geweest. De meetpunten waren met name ingericht in thuiszorgwinkels, bibliotheken, supermarkten en voetbalkantines.

Voorkomen

Van een verhoogde bloeddruk is sprake bij een bovendruk van 140 mmHg en hoger. Wie een bloeddrukmeter heeft, kan thuis de bloeddruk meten. ,,Dit is slechts twee minuten werk”, zegt huisarts Smeekes. Steeds meer werkgevers bieden bloeddrukmetingen aan. Bij veel thuiszorgwinkels kun je hiervoor ook terecht. Wie een goede bloeddrukwaarde heeft, kan volgens Smeekes toe met één meting per jaar. ,,Het is een momentopname. Als je een te hoge bloeddruk hebt en in de periode daarna ook, stap dan naar de huisarts.”