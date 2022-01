Gelderse burgemeesters: ‘Ludieke actie winkelier mag, maar niet in strijd met maatregelen’

updateBurgemeesters in de regio Noord- en Oost-Gelderland zullen zaterdag optreden tegen winkeliers die in strijd met de dan geldende coronamaatregelen handelen. Bestuursrechtelijk of strafrechtelijk als dat nodig is, schrijft de Apeldoornse burgemeester Ton Heerts namens de burgemeesters in de veiligheidsregio. Wel is er ruimte voor ludieke acties.