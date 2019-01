Geldinzameling vraagt veel van Zwolse MS-patiënt Linda

Tja, hoe voelt ze zich nu? Het is een beetje dubbel allemaal, vindt Linda Liebregt (36). Ze zoekt naar de juiste woorden. Want natuurlijk is ze intens blij en dankbaar dat zoveel mensen haar steunen. In het spaarpotje zit al zestig mille. ,,En er komen nog allemaal acties aan.’’ Een en al positieve energie. Ze ervaart ook persoonlijke groei. Eerlijk zijn over je ziekte, hulp vragen; dat was niet haar sterkste kant. Maar heel Zwolle lijkt met haar mee te leven. Gunt het Linda om naar India af te reizen voor stamceltherapie, nadat elf jaar geleden bij haar Multiple Sclerose is geconstateerd. Een ziekte die haar lijf sloopt. Afgelopen weekend was er een sponsordiner met oud-klasgenoten. Tafels vol Indiase gerechten. Haar ogen glinsteren. Al dat lekkers. En toch...