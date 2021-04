Gele hesjes demonstreren in Zwolle tegen armoede en ongelijkheid

video De eenzame strijd van de Twentse Gele Hesjes

9 februari Ze roepen om een revolutie, maar willen geen vlieg kwaad doen. Al wekenlang demonstreren tien tot twintig Gele Hesjes elke zaterdag vredelievend in het centrum van Enschede. Hun brutaalste actie is langzaam lopen over het zebrapad of een rotonde. In de kou staan ze bij een benzinepomp of ze zwaaien vanaf een viaduct. Maar als oom agent zegt dat het welletjes is, dan luisteren ze braaf. Vier mannen vormen de kern van de Gele Hesjes Twente. Hun persoonlijke verhalen zijn verschillend, maar ze delen de onvrede, de bezorgdheid en de wil om iets te doen. Maar wat?