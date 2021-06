Geleboekjesgekte bij de GGD: gevaccineerden komen massaal stempel halen in Zwolle

Buren en politici in Zwolle bezorgd om ontwikke­ling woning Assendorp: studenten eruit, cliënten van Meester­werk erin

6:24 Wordt dit de nieuwe vastgoedhype nu woningsplitsing in de Zwolse wijk Assendorp verboden is? Aan de Groeneweg is een studentenhuis omgebouwd tot vier woonruimtes voor zorgorganisatie Meesterwerk. Buren maken zich zorgen en ook de lokale politiek vraagt zich af of de stad dit wel moet willen.