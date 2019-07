Gelijk vertraging op grotendeels afgesloten IJsselallee in Zwolle

Slang na maand vrijheid gevangen in Zwol­le-Zuid

7:56 Dierenambulance Zwolle heeft dit weekend een rattenslang gevangen aan de Provincieroute in Zwolle-Zuid. Het gaat om de slang die een maand geleden door een automobiliste werd gefilmd in dezelfde wijk. Even ontstond er verwarring of het al dan niet dezelfde slang was, maar bij nadere beschouwing van de beelden blijkt het volgens een medewerkster van de Dierenambulance toch om dezelfde slang te gaan.