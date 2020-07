Geluidsnorm bom onder woningbouw? ‘Paniekzaaierij’, zegt Stichting Geluidshinder

Glasvezel in kernen van het Vechtdal en een stukje Zwolle komt tegel voor tegel dichterbij

6:00 Woningen in Nieuwleusen, Lemele, Oudleusen, Hoonhorst, Vilsteren, Witharen en een klein stukje Zwolle worden de komende maanden aangesloten op glasvezel. De schop ging inmiddels de grond in, waarna het snelle internet naar de mensen toekomt. Alleen al in de gemeente Dalfsen gaat het om zo’n drieduizend adressen. Tegel voor tegel komt glasvezel dichterbij.