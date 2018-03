Geluidsnormen naleven tijdens nieuw festival Wijthmenerplas

Voorzitter van Plaatselijk Belang Wijthmen Eko Huisman wil een zienswijze indienen bij de gemeente over een nieuw dancefestival bij Wijthmenerplas. Nadat voorgaande evenementen voor veel overlast hebben gezorgd zijn de geluidsnormen aangescherpt. ,,Ik ben benieuwd of dat wordt gehandhaafd."

Duco Nijp van het Veldtrip Festival geeft aan dat zij er alles aan doen om zo min mogelijk overlast te veroorzaken voor de omgeving: ,,Het is niet anders dan deelnemen aan het verkeer. Wij horen ons aan de regels te houden." Huisman heeft zijn twijfels: ,,Tot nu toe is er elk jaar wel een organisator die zich niet aan de geluidsnorm houdt. De gemeente Zwolle speelt hier ook een rol in. Als ze pas na drie, vier of vijf overtredingen ingrijpt, heeft het weinig zin."

Overlast

Voorheen werden bij de Wijthmenerplas meerdere keren per jaar dancefestivals gehouden. Doordat de omwonenden hier veel overlast van hadden zijn de geluidsnormen in juli 2016 aangescherpt in een beleidsplan van de gemeente over evenementen in de buitenlucht. Dit had als gevolg dat veel festivals daar zijn verdwenen.

De evenementen kunnen niet uit de voeten met de afspraken. Zo verhuisde Hardshock naar Almere, omdat daar meer mogelijkheden zouden zijn. Het festival Wildness kon zich ook niet vinden in de naar beneden gestelde geluidsnormen. De organisaties Studio TaS en Absolutely Fresh hebben in 2016 besloten om de handdoek in de ring te gooien en gingen op zoek naar een nieuwe locatie. Het geldt niet alleen voor het Wijthmenerplas: Het landelijke Dancetour keerde het afgelopen jaar ook al niet terug in het Park de Wezenlanden, omdat dit niet meer bestemd is voor dancefestivals.

Nieuw festival

In juni komt nu toch weer een nieuw festival, Veldtrip Festival, naar de plas dat inmiddels een vergunning heeft gekregen van de gemeente. Het nieuwe festival is ambitieus, maar is dit jaar nog kleinschalig. ,,Wij doen onze uiterste best om geen overlast te veroorzaken. Wij hebben geen buitenpodia. Speakers en stages worden gericht zodat ze het minste overlast veroorzaken", zegt Nijp. ,,Het moet natuurlijk wel vet blijven klinken."

Huisman reageert: ,,Het gaat er om hoe het georganiseerd wordt, als de organisatie zich aan de maatstaven houdt van het plan is er niets aan de hand. Ik ben niet tegen festivals, als ze het maar netjes doen. Verder moeten ze het zelf weten."

Geluidsmeting

De Nationale Hoorstichting heeft een convenant met de evenementenbranche om gehoorbeschadiging te voorkomen. Hierin staan maatregelen voor geluidslimitering, geluidsmeting en gehoorbescherming. Volgens Huisman wordt het geluidsniveau van 75 dB(A) en 90 dB(C) regelmatig overschreden en verstopt de gemeente Zwolle zich achter smoezen over foutmarges.

De gemeente Zwolle geeft aan dat het beleidsplan regels bevat over het geluidsniveau. De organisatie en de geluidsmedewerkers van de gemeente stellen vooraf het niveau van het geluid vast zodat de gestelde geluidsnormen niet worden overschreden. ,,Beiden verrichten metingen tijdens het evenement. Hierover hebben wij constant nauw contact", geeft woordvoerder Marieke Stenfert aan.