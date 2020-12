Gelukt! Verdwenen bushalte in Zwolle terug na protest van ouderen

Twee jaar cel en tbs voor moloto­vbran­den in Zwolle

7 december De rechtbank heeft Melvin H. uit Zwolle veroordeeld tot twee jaar cel voor een brandstichting in een huis en een poging daartoe. Houdt hij zich niet aan strenge voorwaarden, dan volgt ook tbs. H. was in maart vorig jaar met molotovcocktails in de weer. In opdracht van iemand anders, stelt H. al anderhalf jaar, maar hij weigert te zeggen wie. Een medeverdachte zit nog vast.