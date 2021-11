Gemeente komt tot inkeer, ‘onlogische’ varkensruggen worden verwijderd bij fietsstrook in Zwolle

Hierdoor mag je op de A28 bij Zwolle maximaal maar 80 kilometer per uur rijden (en dat is nog lang niet opgelost)

Tot frustratie van veel weggebruikers mag je op de A28 bij Zwolle al tijden dag en nacht maximaal 80 kilometer per uur rijden. Ook als er geen kip op de weg is midden in de nacht of als het overdag lekker kan doorrijden: nooit gaat de spitsstrook dicht en de maximumsnelheid naar 100 kilometer per uur zoals voorheen. Wie hoopt dat dat binnenkort weer het geval is, wordt teleurgesteld. Het duurt nog wel even.

31 oktober