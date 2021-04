Steven Pleiter uit Zwolle krijgt lintje voor pioniers­rol euthanasie­cen­trum

14 april Steven Pleiter (65) is woensdag in Zwolle benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. De Zwollenaar is koninklijk onderscheiden vanwege zijn pioniersrol rond het Expertisecentrum Euthanasie, voorheen de Levenseindekliniek.