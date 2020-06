Gemeente schiet twee plannen voor drive-in evenementen in Zwolle af

Zwolse betoging voor weeskinde­ren in Griekse kampen verloopt wél volgens coronare­gels

6:00 Circa dertig mensen vroegen gisteravond in park de Wezenlanden aandacht voor het lot van 500 alleenstaanden kinderen in Griekse vluchtelingenkampen. In de stromende voerden zij stil protest tegen de opstelling van het kabinet dat, ondanks groeiend draagvlak bij gemeenten, hier vooralsnog niet aan mee wil werken.