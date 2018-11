Gemeente verbiedt Zwolse demonstratie tegen zwarte piet

Groeiend Stadshagen slibt dicht

7:00 Stadshagen krijgt steeds meer te maken met dichtslibbende wegen tijdens de ochtendspits. Als de halve wijk 's morgens naar het werk gaat, is het al snel aansluiten in een lange rij auto's en busjes. Wethouder Monique Schuttenbeld vreest dat de inwoners maar moeten wennen aan de drukte, want ingrijpen is moeilijk. Over aanpassingen rond het grootste knelpunt, de drukke rotonde Stadshagenallee-Havezathenallee, wordt wel nagedacht.