Gemeente Zwolle belooft inloophuis De Bres te redden

Hoe de toekomst van De Bres er precies uitziet en in welk gebouw die ligt, is op dit moment nog niet bekend. Wel werd gisteravond duidelijk dat de gemeente Zwolle mee zal helpen naar het zoeken van een oplossing, ook als hiervoor in de gemeentelijke buidel getast moet worden. Dit verzekerde wethouder Meijerink na een dringende oproep van De Bres-vrijwilliger Ton ten Hove en -voorzitter Eduard Metselaar. Die laatste benadrukte nog maar eens dat De Bres zonder financiële hulp zes- tot achtduizend euro tekort komt voor de tweede helft van dit jaar. ,,Geld is even belangrijk op dit moment, dan is de druk van de ketel af", hield hij de gemeenteraadsleden maandagavond voor.

Stichting Focus

Wethouder Meijerink gaf op haar beurt aan dat de gemeente het inloophuis aan de Heiligeweg de afgelopen twee jaar gesteund heeft, zodat De Bres de tijd had een oplossing te vinden voor het wegvallen van financiële steun. ,,Dat is helaas niet gelukt. Toen kwam de vraag voor twee jaar extra en hebben wij gezegd: een halfjaar." Toch is dit rekbaar, bleek tijdens de raadsvergadering. ,,We beseffen dat er tijdsdruk is. We vinden het belangrijk dat De Bres niet omvalt." In samenwerking met stichting Focus, die zich ook inzet voor mensen die moeilijk mee kunnen komen in de maatschappij, moet er voor De Bres een structurele oplossing gevonden worden. ,,Focus wil meedenken op het personele- en huisvestingsvlak. Als er extra financiering nodig is, zullen we dat doen. Maar we zijn nu nog niet op het punt dat we zeggen: dat is per definitie een halfjaar." Meijerink wil immers ook efficiënt en effectief met gemeentelijk geld omgaan in het sociaal domein, waarin onlangs miljoenentekorten aan het licht kwamen. Over enkele weken moet er meer duidelijk zijn over de toekomst van De Bres, waar zo'n 25 mensen per dag komen.