Gemeente Zwolle enthousiast over voornemen binnenhalen Songfestival

Zonder dolle: Barney is blij dat hij aan de bak mag in Zwolle

14:22 De tijd dat dartslegende Raymond van Barneveld (52) louter deelnam aan een handvol toptoernooien is geweest. Barney is gezakt op de wereldranglijst en moet tegenwoordig flink aan de bak. Daarom is hij blij dat hij vrijdag mag meedoen aan de Dutch Darts Masters in Zwolle.