Gemeente Zwolle gaat jonge statushouders dwingen om samen onder één dak te wonen

Bijna exact een jaar geleden ontvouwde de gemeente Zwolle een plan om de problemen met de haperende huisvesting van jonge statushouders (asielzoekers met een verblijfsvergunning) op te lossen. Door twee tot vier statushouders tot de leeftijd van 23 jaar in één huurhuis onder te brengen zou de druk op de woningmarkt verlicht kunnen worden. De bedoeling was deze vorm van kamerbewoning toe te passen in negen sociale huurhuizen, verdeeld over drie wijken in de stad.